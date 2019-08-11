قتل نحو 40 شخصا وأصيب 260 منذ الخميس الماضي، في القتال الدائر بين الانفصاليين الجنوبيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية في مدينة عدن بجنوب البلاد.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن في بيان: "قتل وجرح أعداد من المدنيين منذ 8 أغسطس حين اندلع القتال في مدينة عدن. وتفيد تقارير أولية أن ما يصل إلى 40 شخصا قتلوا و260 جرحوا"، وفقا لما ذكرته وكالة "فرانس برس" الفرنسية.

كان وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير، قال أمس السبت، إن المملكة تدعو القيادات اليمنية لتغليب المصلحة العليا والانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها في عدن، داعيا الأطراف اليمنية في عدن للاستجابة لدعوة المملكة للاجتماع عاجلا في جدة، ووأد هذه الفتنة وتوحيد الصف وعدم جر اليمن لمستقبل مظلم، وأكد الجبير أن المملكة ستظل دائما أكبر داعم للشعب اليمني الشقيق، ولن نتوانى عن تقديم كل ما يقود إلى عودة اليمن السعيد.

كان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، أعلن في وقت سابق، أن المملكة تابعت بقلق بالغ تطور الأحداث في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وتوجه إزاء ذلك الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع عاجل في بلدهم الثاني، السعودية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".