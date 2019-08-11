يحتفل المصريون اليوم بعيد الأضحى المبارك، وتحتار الكثير من الأسر المصرية في اختيار مكان مناسب للخروج فيه، يكون غير تقليدي ومميز وبأسعار مناسبة، وأجواء تناسب الأطفال والكبار.

وتستعرض "الوطن" دليلك لـ"خروجة" مختلفة للاحتفال بعيد الأضحى بتكلفة بسيطة "على قد إيدك".

الخروج إلى الحدائق العامة

حديقة الطفل، والميريلاند، والحرية، والأزبكية وحديقة الأندلس وعدة حدائق عامة أخرى رائعة الجمال، تتيح الدخول إليها بتذكرة تبدأ من 10 جنيهات للفرد، وداخلها خدمات ووسائل ترفيه متعددة تعطيك فرصة للانطلاق والشعور بالتغيير، ويمكنك الاطلاع على أبرز الحدائق والمنتزهات من هنــــــا.

السينما

إذا كنت من هواة دخول السينما، يمكنك اصطحاب عائلتك أو أصدقائك لمشاهدة أحدث الأفلام، بعدد من السينمات المنتشرة بعدد من المناطق، ويبدأ سعر دخول السينما من 40 إلى 150 جنيهًا، ويمكنك التعرف على الأفلام الموجودة حاليًا بدور العرض من هنـــــا.

الخروجات بالمراكب والسفن النيلية

تشتهر مصر بالنيل العظيم، وجميع العائلات في القاهرة وخارجها يأتون إلى القاهرة حتى يستمتعوا بنزهة مختلفة في المراكب النيلية، وتعد من الخروجات البسيطة لكنها تتميز بالجو الممتع، يتراوح سعر الفرد بالمركب النيلي من 5 إلى 10 جنيهات.

القناطر الخيرية

تقع القناطر الخيرية في محافظة القليوبية، وهي عبارة عن مجموعة حدائق ومتنزهات إضافة إلى السدود التي أقامها محمد علي باشا على نهر النيل، ويمكن الوصول إليها من خلال المواصلات من ميدان عبدالمنعم رياض، أو من خلال الأتوبيس النهري الحكومي، أسعار دخول القناطر الخيرية مجانية للجميع باستثناء بعض الحدائق التي يصل دخول سعر الفرد بها إلى 20 جنيهًا.

الخروج بمنطقة الأزهر والحسين

منطقة الأزهر والحسين بها العديد من الأماكن، التي يمكننا الاستمتاع بها بأقل التكلفة، مثل شارع المعز في الحسين ومنطقة الأزهر.

السيرك القومي

يعتبر السيرك القومي خروجة ملائمة جدًا للعائلات، إذ يستمتع الأطفال بفقرات السيرك الممتعة، كما يتميز بوجوده في قلب القاهرة، ويسهل الوصول إليه دون عناء، كما تبدأ أسعار التذاكر في السيرك من 30 جنيهًا.

المركز الدولي للبولينج

يحتوي المركز على بلياردو على أعلى مستوى وبينج بونج وألعاب للأطفال، فهو من أفضل الأماكن التي يمكنك قضاء إجازة العيد بها دون الشعور بالملل، مواعيد العمل يوميًا من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 12:30 بعد منتصف اليل، سعر رسم الدخول 15 جنيها للفرد، وجيم البولينح 20 جنيها للفرد.

الاحتفال خارج القاهرة

يفضل البعض قضاء إجازة عيد الأضحى خارج القاهرة، فتقدم عدد من شركات السياحة رحلات بأسعار مخفضة للعين السخنة أو أفريكانو بارك بأسعار تبدأ من 150 و200 جنيه للفرد.