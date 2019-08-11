تحدوا كثيرا من الصعوبات لخدمة حجاج بيت الله الحرام، أثناء أدائهم المناسك المقدسة، لم يثنهم ظرف صعب تعرضوا له، أو واجباتهم الأسرية، فكانوا جنودا مجهولة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

عدد كبير من موظفي وزارة الصحة السعودية ظهر بأدوار بطولية، خلال تقديمهم الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام، من بينهم "حنان هوساوي"، التى ضربت مثالا رائعا في حب العمل والتفاني، حيث فوجئ زملاؤها في العمل أنها تواصل عملها في خدمة ضيوف الرحمن، رغم وفاة والدتها في أول أيام مرابطة الحج، قبل نحو خمسة أيام، حسب موقع وزارة الحج السعودية.

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الممرض "ماجد الثقفي"، بطل آخر من أبطال الصحة السعودية، الذي استمر في عمله رغم أنه علم إصابته بمرض الفشل الكلوي، وكانت أولي جلساته مع بداية موسم الحج، إلا أنه أعلن مواصلة العمل في خدمة الحجاج مع خضوعه لجلسات الغسيل الكلوي.

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وفي مستشفى مِنى للطوارئ بمشعر منى، تسابق العاملون على التبرع بالدم والصفائح داخل المستشفى، دعمًا لبنوك الدم بوحدات إضافية، تلبية للمحتاجين له من حجاج بيت الله الحرام، سواءً بسبب إصابات نزفية، أو لإجراء عمليات جراحية، أو بسبب أمراض مزمنة أو وراثية، وغيرها.

ومن أفرد الصحة لجنود الشرطة، حيث استمر "سعيد الزهراني"، رئيس الرقباء من قوة أمن المنشآت بمشعر مزدلفة، في عمله بتأمين الحجاج، وذلك رغم تعرضه لكسر في يده أثناء عمله، والتى كان تعرض لها خلال أول أيام الحج.