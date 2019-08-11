وجه عدد من أعضاء مجلس النواب التحية إلى العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والسلطات السعودية، على حسن تنظيم الحج هذا العام وخدمة حجاج بيت الله.

وقال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان "ما شاهدناه هذا العام يستحق كل الشكر والتقدير والاحترام للمملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعبا، مؤكدا أن هناك تطويرا وتحديثا شاملا لكل الأماكن المتعلقة بأداء مناسك الحج، إضافة إلى التوسعات غير المسبوقة داخل الحرمين الشريفين المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة".

ووجه الدكتور صلاح حسب الله، تحية خاصة لوزارة الحج والعمرة السعودية، بعد نجاحها فى تقديم أرقى الخدمات للحجاج والمعتمرين، بخاصة الخدمات التقنية التي استحدثتها المملكة لتسهيل أمور الحج والعمرة، ومنها التأشيرة الإلكترونية وتطبيقات الهواتف التي تساعد الحجيج في كل شيء.

وأشاد الدكتور سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، بحسن تنظيم شعائر الحج وخدمة الحجيج العام الحالي، وما لاقه الحجاج من رعاية طبية وخدمات.

وقال حساسين في تصريحات لـ" الوطن" إن التطوير المستمر للخدمات كما رأينا في القطار الذي ينقل الحجاج عبر الشعائر، والاهتمام بنقل الحجاج وخدمتهم، يعود إلى الاهتمام الكبير من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأكد المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المملكة بقياد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز تقوم بدور كبر في سبيل خدمة زوار بيت الله والتيسير عليهم من عام إلى عام.

وأشاد "عمر" بحسن تنظيم الحج هذا العام، مع استمرار الشعائر ووجود الحجيج بمنى، مؤكدا أنه تابع الكثير من حجاج بيت الله، وأكدوا له حسن التنظيم بكل يسر.

وأشاد الدكتور إيهاب غطاطي عضو مجلس النواب، والذي يؤدي مناسك الحج، بجهود المملكة العربية السعودية والملك سلمان في خدمة حجاج بيت الله، وتقديم كافة الخدمات الطبية والتنقلات والإقامة مع تنظيم محكم.

ووجه "غطاطي"، في اتصال هاتفي مع "الوطن"، التحية لخادم الحرمين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وللحكومة والشعب السعوديين، على ما يقدمونه من خدمة لحجاج بيت الله.