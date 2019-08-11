مصرع عامل إثر تعرضه لصعق كهربائي في بني سويف

أمرت النيابة العامة في بني سويف، الأحد، بالتصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء محاولته توصيل أحد الأسلاك لمنزل تحت الإنشاء بمدينة الواسطى شمال المحافظة.

تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى الواسطى المركزي، بوصول جثة لشخص يدعى "مشرف.س.س"، 25 عاما، عامل، مقيم بقرية "الحومة" التابعة لدائرة المركز، جثة هامدة بسبب إصابته بالصعق الكهربائي.

وبالانتقال والفحص وسؤال عم المتوفي، ويدعى "أحمد.س.ر"، 45 عاما، مدرس، مقيم بذات العنوان، قرر أنه أثناء قيام المتوفي بتوصيل أحد الأسلاك الكهربائية للإضاءة بعقار تحت الإنشاء ملك "منصور.م.إ"، 40 عاما، مدرس، مقيم ببندر الواسطى، صعقه التيار الكهربائي، ما أدى لوفاته في الحال.

وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة على جثمان المتوفي، أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر المحضر رقم 4679 إداري مركز الواسطى، وأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن الجثمان.