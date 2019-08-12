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هند صبرى: شخصية

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الفيل الأزرق وولاد رزق والكنز.. الجمهور يشيد بأفلام "الجزء 2" في العيد

الفيل الأزرق وولاد رزق والكنز.. الجمهور يشيد بأفلام "الجزء 2" في العيد

دراسة تحذر: تغير المناخ يهدد مرضى الكلى بالوفاة

دراسة تحذر: تغير المناخ يهدد مرضى الكلى بالوفاة

بالصور| حيلة حاج مخالف تنتهي بالفشل: حاول الهرب فوجد نفسه عالقا بالجبل

بالصور| حيلة حاج مخالف تنتهي بالفشل: حاول الهرب فوجد نفسه عالقا بالجبل

طقس اليوم الاثنين 12 - 8 - 2019 في مصر والدول العربية

طقس اليوم الاثنين 12 - 8 - 2019 في مصر والدول العربية

الإسكندرية تستقبل 3 مسرحيات جديدة في ثاني أيام عيد الأضحى

الإسكندرية تستقبل 3 مسرحيات جديدة في ثاني أيام عيد الأضحى

إنشاد دينى على "الناى والطبلة".. وفى المقاهى الشعبية

إنشاد دينى على "الناى والطبلة".. وفى المقاهى الشعبية

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طقس اليوم الاثنين 12 - 8 - 2019 في مصر والدول العربية

طقس اليوم الاثنين 12 - 8 - 2019 في مصر والدول العربية

147 قتيلا وآلاف النازحين.. القصة الكاملة لـ"فيضانات الموت" في الهند

147 قتيلا وآلاف النازحين.. القصة الكاملة لـ"فيضانات الموت" في الهند

"رحماء بينهم".. مواقف إنسانية للسعوديين تجاه ضيوف الرحمن

"رحماء بينهم".. مواقف إنسانية للسعوديين تجاه ضيوف الرحمن

فى المحافظات: ساحات عامرة بالمصلين.. واحتفالات مبهجة فى الميادين

فى المحافظات: ساحات عامرة بالمصلين.. واحتفالات مبهجة فى الميادين

3 ملايين مستهدف وبالتقسيط المريح.. تفاصيل مبادرة "دراجة لكل طالب"

3 ملايين مستهدف وبالتقسيط المريح.. تفاصيل مبادرة "دراجة لكل طالب"

من اجتماعات الحكومة لصلاة العيد.. "العلمين" على خريطة اهتمامات الدولة

من اجتماعات الحكومة لصلاة العيد.. "العلمين" على خريطة اهتمامات الدولة

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