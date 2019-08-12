أقدم شاب على قتل والده طعنا بسكين حاد كان بحوزته، في مشاجرة نشبت بينهما بجوار مسجد بقرية الواسطي التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح بوصول بلاغ من الأهالي بقيام شاب بقتل والده طعنا بالسكين بجوار مسجد القاضي بقرية الواسطي دائرة المركز، وعلى الفور انتقل فريق مباحث المركز برئاسة المقدم محمد فراج رئيس مباحث مركز شرطة الفتح والإسعاف.

وكشفت تحريات ضباط مباحث المركز عن وقوع مشاحرة ببن المجني عليه ونجله أثناء تواجد الطرف الأول بجوار مسجد القاضي ذات الناحية أقدم على إثرها المتهم على قتل المجني عليه بسكين كان بحوزته وتوفي في الحال.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة، وتم إلقاء القبض على المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.