سعر اليورو اليوم في مصر

شهد سعر اليورو تباينًا أمام الجنيه المصري خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم 12 أغسطس الجاري، وتقدم "الوطن" سعر صرف اليورو في عدد من البنوك الخاصة والحكومية مثل البنك الأهلي ومصر والبركة والإسكندرية على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.41 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر اليورو في بنك البركة نحو 18.39 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.46 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي

سجل سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي نحو 18.46 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.46 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع.