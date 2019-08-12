حذرت شركة طيران هونج كونج "كاثاي باسيفيك" موظفيها، اليوم، بعد ضغط من بكين، بأنها قد تفصلهم إذا "دعموا أو شاركوا بالتظاهرات غير القانونية" في المدينة.

ويأتي التحذير بعد فرض هيئة تنظيم الطيران المدني الصينية، يوم الجمعة الماضية، قواعد جديدة على شركة "كاثاي باسيفيك"، تفرض عليها تقديم بيانات عن موظفيها العاملين على متن الرحلات المتوجهة إلى البر الرئيسي أو العابرة للمجال الجوي الصيني، وهي خطوة غير مسبوقة منذ استعادة الصين هونج كونج من لندن عام 1997.

وأكدت بكين أن الموظفين المؤيدين للحراك المطالب بالديموقراطية لن يسمح بوجودهم في هذه الرحلات. وأعلنت "كاثاي باسيفيك" أنها سوف تلتزم بهذه الإجراءات.

وفي رسالة إلى الموظفين، حذر المدير العام للشركة روبرت هوج من "عواقب تأديبية" قد تلحق بالعاملين المشاركين في التظاهرات المؤيدة للديموقراطية.

وأكد هوج، أن "كاثاي باسيفيك لديها سياسة بعدم التسامح إطلاقاً إزاء الأنشطة غير القانونية.

وعلى وجه الخصوص، وفي السياق الحالي، ستكون هناك عواقب تأديبية للموظفين الداعمين أو المشاركين في التظاهرات غير القانونية".

وأضاف "العواقب قد تكون وخيمة وقد تصل إلى فسخ عقد العمل".وحذر كذلك الموظفين من الدعم أو المشاركة في تظاهرة جديدة جارية في مطار المدينة.

وقال إن "أفعال وأقوال موظفينا خارج أوقات العمل يمكن أن يكون لها تأثير كبير على المجتمع".

وتشكل الحركة الاحتجاجية التي بدأت قبل شهرين أكبر تحد لبكين منذ استعادتها هونغ كونج، وواصلت الحكومة المركزية خلال الأسابيع الأخيرة تشديد خطابها تجاه هونغ كونج وكثفت تحذيراتها للمتظاهرين.

ووضعت الحركة الاحتجاجية كذلك "كاثاي باسيفيك" في موقف صعب، خصوصاً منذ أفادت وسائل إعلام أن أحد طياريها اتهم بالضلوع في أعمال شغب بعد مشاركته في تظاهرة تطورت إلى مواجهات.

وأعلنت نقابة الطواقم الجوية في "كاثاي باسيفيك" اليوم دعمها للإضراب العام. ونددت الأسبوع الماضي "بتجاهل الحكومة لمطالب الشعب واللجوء إلى قوة الشرطة من أجل خنق الأصوات، دافعة العديد من سكان هونج كونج إلى اليأس".

وأوقفت الشركة الطيار المتهم بالمشاركة بأعمال شغب عن العمل. وأعلنت السبت الماضي إقالة موظفين آخرين دون أن تقدم أسبابا لذلك.

ووفق وسائل الإعلام في هونج كونج، اتهم الموظفان بتسريب معلومات خاصة بفريق كرة قدم تابع لشرطة هونج كونج كان متجهاً إلى البر الرئيسي.

وتراجعت قيمة أسهم الشركة بنسبة 4.27% اليوم، كما خسرت أسهم الشركة الأم "سواير باسفيك" 4.34% من قيمتها.