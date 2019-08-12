قدم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيرش تعازيه للحكومة الليبية في فقدان حسين الهدار الموظف التابع للبعثة الأممية بليبيا والذي توفي إثر التفجير الإرهابي بمنطقة الهواري بمدينة بنغازي، وفق ما نقل موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية".

وأعرب "جوتيرش"، في رسالة بعث بها للبعثة الليبية في نيويورك، عن تعاطفه الكبير مع أسرة الفقيد، مشيدا بشجاعته وتفانيه في تحقيق الأهداف التي وضعت من قبل البعثة الأممية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مشيدا بشجاعة أعضاء البعثة في أداء عملهم.

وأدى تفجير بالقرب من مركز تجاري في مناطقة الهواري إلى مقتل 3 من موظفي البعثة الأممية في ليبيا وجرح 9 آخرين.