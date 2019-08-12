شاب يقتل والده بالسكين أمام مسجد.. "أعطى الميكروباص لأخوه"

أقدم شاب، اليوم، على قتل والده طعنا بسكين حاد كان بحوزته في مشاجرة نشبت بينهما بجوار مسجد بقرية الواسطى التابعة لمركز الفتح في أسيوط، بسبب تفضيل الأب شقيقه عليه في قيادة سيارة ميكروباص يمتلكها المجني عليه.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح بوصول بلاغ من الأهالي بقيام شاب بقتل والده طعنا بالسكين بجوار مسجد القاضي بقرية الواسطى دائرة المركز، وعلى الفور انتقل فريق مباحث المركز برئاسة المقدم محمد فراج، والإسعاف لموقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين مقتل "فؤاد حفيظ " إثر أصابته بطعنات متفرقة بالبطن والصدر.

وكشفت تحريات ضباط مباحث المركز عن وقوع مشاجرة بين المجني عليه ونجله "ستيفن" 25 عاما، مقيم ذات الناحية، وأضافت التحريات أن المجنى عليه يمتلك سيارة ميكروباص كان يقودها المتهم، غير أن المجني عليه فضل أن يقودها شقيقه وسلم السيارة إليه، الأمر الذى أثار حفيظة المتهم، ووقعت مشاجرة بينه وبين والده.

وأثناء تواجد المجني عليه بجوار مسجد القاضي ذات الناحية، وقعت مشادة كلامية بينهما أقدم على إثرها المتهم على قتل والده المجني عليه بسكين كان بحوزته وتوفي في الحال.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة والقبض على المتهم وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.