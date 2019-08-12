بالصور.. مسرح مصر كامل العدد في آخر موسم

افتتح آخر مواسم "مسرح مصر"، مساء أمس بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وشهد العرض حضورًا جماهيريًا كبيرًا، ورفع المسرح لافتة كامل العدد.

ونشر علي ربيع، مجموعة من الصور عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، وعلق عليها: "من المسرح أول يوم عرض، الحمد الله المسرح على آخره، جمهور عظيم، مسرح مصر الموسم السابع".

"مسرح مصر" يقوم ببطولته كل من أشرف عبدالباقي، علي ربيع ومحمد عبدالرحمن وحمدي الميرغني ومصطفى خاطر ومحمد أسامة وكريم عفيفي ودينا محسن وإسراء عبدالفتاح وسارة درزاوي وإبرام سمير وحامد الشراب وبيشوي طاهر ومحمد توب ووائل العوني ومصطفى بسيط ومحمد أنور.