هنأ الفنان علي ربيع جمهوره بمناسبة حلول عيد الأضحى، ونشر مقطع فيديو خلال كواليس مسرحيته الجديدة على مسرح مصر عبر حسابه على "انستجرام".

ووجه ربيع رسالة إلى جمهوره، حيث علق على مقطع الفيديو: "حبايب قلبي كل سنة وأنتم طيبين وكل سنة وكل مصر والوطن العربي طيب وعيد سعيد كل الناس بقى مستنينكو في مسرح مصر".

ومن المقرر أن تنطلق عروض الموسم الخامس والأخير من "مسرح مصر" الذي يقدمه أشرف عبد الباقي وفرقته المسرحية على خشبة مسرح "جراند نايل تاور"، بداية من غدًا الأحد، الذي يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، وتعرض على شاشة "MBC مصر".