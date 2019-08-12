توقفت حركة المرور بالطريق الدائري بمحافظة القليوبية بسبب اشتعال النيران في سيارة ملاكي أثناء سيرها على الطريق، ما أدى إلى هلع وفزع بين السائقين وأصحاب السيارات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باشتعال سيارة ملاكي ماركة هيونداى رقم 2593 ملك أبانوب . خ . س، وذلك أثناء سيرها على الطريق الدائرى وتعطل حركة المرور.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بالقليوبية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماد النيران التى اشتعلت بالسيارة، والسيطرة عليها حفاظا على باقي السيارات والمسافرين.

فيما قامت أجهزة المرور بتسهيل حركة المرور من طرق فرعية لحين السيطرة على النيران لعدم تعطل مصالح السائقين.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.