تقرأ في عدد «الوطن»، الصادر غدا الثلاثاء، الحكومة: اكتشافات بترولية واعدة «غرب المتوسط» تزيد الإنتاج لـ690 ألف برميل يوميا
· «البترول» تستعجل إسنادها لشركات عالمية.. والوزير: غلق مزايدة البحث في البحر الأحمر منتصف سبتمبر
وفي العدد أيضًا:
· 16 مدينة ذكية تضع مصر ضمن «عمالقة التكنولوجيا»: قطارات سريعة وتقنيات متطورة في البنية التحتية والمرور وتدوير المخلفات
وفي العدد أيضًا تقرأ حوار الفنانة سمية الخشاب:
· مستعدة لاقتحام السياسة من أجل المرأة.. وتحدي العمر «مستفز» لتجاهله الطبيعة
· دعوت لريهام سعيد بالشفاء رغم هجومها علي لأن «المرض مافيهوش شماتة».. وراغب علامة رحب بتقديم «ديو» غنائي معي
وفي الرياضة تقرأ:
ترتيب أوراق الأهلي والزمالك
· الأهلي يجهز «الشناوي» لمواجهة بيراميدز وتحذير لـ"رمضان وصالح": ممنوع الاعتراض
· الزمالك يرفض رحيل عبدالله جمعة وجلسة مع القدامى اليوم لتحديد المدير الفني