عدد الوطن الصادر غدا الثلاثاء

تقرأ في عدد «الوطن»، الصادر غدا الثلاثاء، الحكومة: اكتشافات بترولية واعدة «غرب المتوسط» تزيد الإنتاج لـ690 ألف برميل يوميا

· «البترول» تستعجل إسنادها لشركات عالمية.. والوزير: غلق مزايدة البحث في البحر الأحمر منتصف سبتمبر

وفي العدد أيضًا:

· 16 مدينة ذكية تضع مصر ضمن «عمالقة التكنولوجيا»: قطارات سريعة وتقنيات متطورة في البنية التحتية والمرور وتدوير المخلفات

وفي العدد أيضًا تقرأ حوار الفنانة سمية الخشاب:

· مستعدة لاقتحام السياسة من أجل المرأة.. وتحدي العمر «مستفز» لتجاهله الطبيعة

· دعوت لريهام سعيد بالشفاء رغم هجومها علي لأن «المرض مافيهوش شماتة».. وراغب علامة رحب بتقديم «ديو» غنائي معي

وفي الرياضة تقرأ:

ترتيب أوراق الأهلي والزمالك

· الأهلي يجهز «الشناوي» لمواجهة بيراميدز وتحذير لـ"رمضان وصالح": ممنوع الاعتراض

· الزمالك يرفض رحيل عبدالله جمعة وجلسة مع القدامى اليوم لتحديد المدير الفني