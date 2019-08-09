عدد الوطن الصادر غدا السبت

تقرأ في عدد «الوطن»، الصادر غدا السبت، الحكومة: نراقب «كل جنيه» في «تبرعات الأورام».. وخسائر المعهد تصل إلى 100 مليون

· النيابة تعاين أماكن مواجهات «حسم» بالفيوم و«الشروق».. وتأمر بتحليل »DNA» لتحديد هوية المجهولين

وفي العدد أيضًا.. «الأضاحي»: شوادر للغش.. وركود رغم انخفاض الأسعار

· سعر الكيلوجرام تراجع إلى 53 جنيها.. وبعض التجار يبيعون بـ50 لسرعة التخلص من «الأغنام»

· «الماء المالح وبرد الأسنان والقرون» أشهر أساليب الخداع.. ومواطنون: «بلاها أضحية.. هنشتري لحمة»

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· الأبيض يتفق مع المدير الفني الأرجنتيني على 3 ملايين دولار سنويا و7 مساعدين أجانب بالجهاز.. واستمرار التفاوض حول محمد عبد العاطي وحسام حسن