عدد الوطن الصادر غدا الجمعة

تقرأ في عدد «الوطن»، الصادر غدا الجمعة، «مدبولي»: معهد الأورام سيعود «أفضل مما كان».. وتكليفات رئاسية بصرف التعويضات

· رئيس الوزراء: 1500 جنيه معاشا استثنائيا لـ«الشهداء».. و«الخشت»: التبرعات 23 مليون جنيه

وفي العدد تقرأ أيضًا: «صنع في مصر» سلاح الحكومة لدعم المنتج المحلي

· المركز يسعى لدفع عجلة «التصنيع» المصري والاعتماد عليه بدلا من «المستورد»

وفي العدد أيضًا:

«الجبلاية» يحتفل بالأهلي

· «الأحمر» يعرض «آزارو» على «بوردو» والنادي اتلفرنسي يرفض و100 مليون تعطل رحيل «أجايي» واحتفالية «5 نجوم» لتسليم درع الدوري يوم 24 أغسطس

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· رغم تحريك الدعم: معدل التضخم يتراجع إلى 7.8% مسجلا أدنى مستوياته في 4 سنوات