"الرقابة الصناعية": 7708 حملات تفتيشية على المصانع خلال 7 شهور

شَنَّت مصلحة الرقابة الصناعية 7 آلاف و708 حملات تفتيشية على المصانع لمتابعة مدى التزامها بمعايير جودة المنتجات والمراجل والآلات الحرارية، فضلاً عن إجراء 12 ألفاً و165 دراسة فنية متخصصة تضمنت 4 آلاف و685 دراسة فنية فى مجال السماح المؤقت والدروباك، و7 آلاف و477 دراسة فنية متنوعة و3 دراسات مستلزمات إنتاج، خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجارى «يناير - يوليو».

وقال إبراهيم المناسترلى، رئيس المصلحة، إن المصلحة تكثف من حملاتها التفتيشية لأحكام الرقابة على المصانع والتأكد من تطبيقها لمواصفات ومعايير الجودة، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية لمعاقبة المخالفين الذين يتلاعبون بصحة وسلامة المواطنين.

وأشارت أحدث 3 تقارير حول مؤشرات أداء الجهات المعنية بالرقابة والتفتيش والاختبار والجودة بوزارة التجارة والصناعة خلال الـ7 شهور الأولى من العام الجارى «يناير - يوليو» والتى تشمل مصلحتى الرقابة الصناعية والكيمياء وهيئة المواصفات والجودة إلى جهود مكثفة قامت بها هذه الجهات لإحكام الرقابة على المصانع وتطبيق المواصفات القياسية المصرية والعالمية حفاظاً على سمعة الصناعة المصرية.

وأضاف أشرف عفيفى، رئيس هيئة المواصفات والجودة، فى تقرير لوزارة التجارة، اليوم، أن الهيئة قامت بإجراء تفتيش دورى على علامة الجودة لـ386 شركة، كما قامت بمطابقة معايير الجودة لـ25 شركة تقدمت للحصول على علامة الجودة، إلى جانب تسجيل 1886 شهادة دولية بالهيئة لنظم إدارة الجودة، هذا فضلاً عن إجراء 175 زيارة لشركات حاصلة على علامة «حلال»، إلى جانب إعداد 1590 مشروع مواصفة جاهزة للاعتماد. وأضاف مجدى فهمى، رئيس مصلحة الكيمياء، أن المصلحة قامت بتحليل اختبار 44 ألفاً و272 عينة بمعاملها بالقاهرة فرع المطار والإسكندرية والسويس وأسيوط وسفاجا، تلك العينات شملت مواد غذائية وصناعية، كما قامت المصلحة بإنتاج 13 ألف لتر من المادة السرية لحبر ختم اللحوم بالمجازر.