محافظ القاهرة لـ"رؤساء الأحياء": استمرار الحملات لوقف مخالفات البناء خلال العيد

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء القاهرة، اليوم، عدة حملات لمراقبة ومواجهة مخالفات البناء، والتى يستغل أصحابها إجازة عيد الأضحى فى البناء المخالف.

ووجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بتفعيل غرف عمليات الأحياء وربطها بغرفة العمليات المركزية والمراقبة الدورية لعدم السماح بأى أعمال مخالفات بنائية واستغلال البعض إجازات العيد لإقامة مخالفات بنائية والتصدى للمخالفة فى المهد قبل ارتكاب المخالفة والتعامل مع المخالفين بالقانون.

إيقاف أعمال مبانٍ مخالفة بجراج فى "زهراء المعادى" وشارعى "المأذون والمرصفاوى".. ومصادرة "خلاطة" بالمرج

وشن حى البساتين، برئاسة اللواء محمود ضياء، عدة حملات أسفرت عن إيقاف أعمال مبانٍ مخالفة بالجراج بالقطعة 2 س 64 الشطر العاشر زهراء المعادى، وإبلاغ مهندس المنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم إيقاف أعمال مبانٍ مخالفة بشارع المأذون من شارع غرب السكة الحديد وتم إبلاغ مهندس المنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم إيقاف أعمال مبانٍ مخالفة بشارع المرصفاوى وتم فك شدة خشبية لأعمدة الدور الثالث بعد الأرضى وتم إبلاغ مهندس المنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما قامت الجهات التنفيذية بحى حلوان، برئاسة اللواء محمد عبدالحميد، بحملة لرفع الإشغالات بميدان محطة حلوان والشوارع المحيطة بها، وتم وضع المضبوطات بمخزن الحى.

وأوقف حى المرج أعمال مبانٍ مخالفة بشارع مصطفى مراد من شارع جمال عبدالناصر من الصرف الصحى، المرج الجديدة، وتمت مصادرة الخلاطة وإيداعها مخازن الحى بمعرفة إدارة الإشغالات وإدارة المبانى بالحى.

وأجرت أجهزة حى النزهة عدة حملات للتصدى للمخالفات البنائية، وأثناء المرور بمنطقة السندباد بشارع مصر للطيران بالنزهة، تلاحظ وجود حفار يشرع فى أعمال الحفر بالسندباد بالمخالفة للإجراءات المتخذة حيالها، تم إيقاف الأعمال والتحفظ على الحفار وتحرير محضر إيقاف أعمال وجارٍ اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال الواقعة.