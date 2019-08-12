أحمد شيبة: "كنت باخد 20 جنيه في "النمرة"..واستلفت عشان أعمل أول ألبوم"

تحدث المطرب الشعبي أحمد شيبة، عن بدايته الفنية، مشيرًا إلى أن جيله تعرض للظلم، وقال إنه كان يتمنى أن يظهر مع جيل الثمانينات، وعلى رأسه الفنان حميد الشاعري.

وأضاف، خلال حواره مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، عبر شاشة "DMC": "جيلنا مظلوم، كنت باخد 20 جنيه و10 جنيه في الأفراح وأعمل نمرة كويسة، كنت بغني لرشدي وعدوية وعبده الاسكندراني".

وتابع: "كان نفسي أبقى مع حميد الشاعري، قابلته وسلم عليّ وقالي إني نجم النجوم".

وأوضح أنه أقام في محافظة الإسكندرية نحو 13 عامًا، حيث تزوج هناك، وواجه الكثير من الصعوبات، حتى استطاع أن يصدر أول ألبوم له: "مكنتش عارف أعمل ألبوم وعملته وصرفت فلوس واستلفت وعملت حاجات كتيرة عشان الألبوم، دفعت الفلوس وبقيت أفرق الشرايط للناس عشان تسمعني، كنت بشتري الشريط من المنتج بـ1.5 جنيه و2 جنيه".

وأردف: "كنت بدي الشرايط لسواق ميكروباص، قلتله مش عاوز فلوس بس شغلني على طول، وكنت أجيب 100 شريط وأفرقهم في الفرح عشان الناس تاخده".