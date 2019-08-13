أمينة تبكي على الهواء أثناء أداء أغنية "عايش في بحر الغدر"

تحدثت المطربة الشعبية أمينة، عن طقوسها في أول أيام عيد الأضحى المبارك، خلال حوارها مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، عبر شاشة "DMC".

وقالت "أمينة"، إنها تقضي أول أيام العيد مع أسرتها وأولادها وأقاربها وأصدقائها، مضيفةً: "باكل الفتة من الساعة 6.30 على طول، وبنعمل كبدة اسكندراني سخنة عمري ما أكلتها نية".

كما تطرقت "أمينة"، إلى بدايتها مع الحياة الفنية، قائلةً إنها كانت تغني في المسارح الثقافية، مثل قصر ثقافة الأنفوشي، كما شاركت في عدد كبير من المسرحيات.

وتابعت، أنها تركت الدراسة في كلية الحقوق، لكي تستطيع الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، حيث قال لها الكثير من معارفها إنها تستطيع أداء الأدوار الكوميدية.

وأشادت "أمينة"، بمهرجان "عايش في بحر الغدر"، مشيرةً إلى أنها أحبته كثيرًا، حيث تعرفت عليه من خلال برنامج "تيك توك"، ولفتت إلى أنها سجلت الكثير من الأغنيات عبر هذا البرنامج لكن بشكل خاص.

وأدت أمينة الأغنية، على الهواء، بشكل مختلف وبكت، وعلقت على ذلك، قائلةً: "الأغنية كلماتها مش ممكن".