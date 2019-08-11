حلت الفنانة أمينة خليل ضيفة الإعلامي شريف نور الدين ببرنامج "studio1" المذاع عبر شاشة قناة مصر الأولى، وتحدثت أمينة خلال الحلقة عن كواليس مسلسل "قابيل" الذي شاركت به في السباق الرمضاني الماضي.

كما استرجعت أمينة ذكريات أحد صورها مع شريهان أثناء مشاركتها في الانتخابات، حيث أكدت أن حلم من أحلام حياتها أن تقدم فوازير مثل التي تقدمها شريهان.

يُذكر أن برنامج "studio1" من تقديم شريف نور الدين ورويدا هشام، ويتطرق للحديث عن كافة الأحداث الفنية فى مصر والعالم، ويُعرض على شاشة قناة مصر الأولى يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.