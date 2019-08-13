تستعرض "الوطن" لقرائها متوسط سعر الدولار في عدد من البنوك وذلك بعد أن استقر سعر صرف الدولار خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم، الثلاثاء 13 أغسطس الجاري، وهي على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار في بنك مصر اليوم نحو 16.51 جنيه للشراء، 16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 16.52 جنيه للشراء 16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي

بلغ سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي نحو 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار في بنك المصرف المتحد 16.50 جنيه للشراء، و16.60جنيه للبيع.