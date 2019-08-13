استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم الثلاثاء 13 أغسطس الجاري. وتقدم "الوطن" سعر صرف اليورو في عدد من البنوك الحكومية والخاصة البنك الأهلي ومصر والمصرف المتحد، على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.46 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.46 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في بنك المصرف المتحد نحو 18.45 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو في قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.40 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر اليورو في بنك البركة نحو 18.39 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع.