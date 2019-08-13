تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً مقدم من الدكتورة كامليا صبحي القائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات عن نشاط المكتب الثقافي المصري بلندن خلال الفترة الماضية.

ويأتي ذلك في إطار التعاون مع المؤسسات العلمية بالخارج، بالتعاون مع الجمعية الطبية المصرية بالمملكة المتحدة، وتحدث الاستشاريون المصريون وقدموا خبراتهم لصغار الأطباء حول الاختلاف بين التعليم الطبي في مصر والمملكة المتحدة، والاختلاف في نظم ممارسة الطب بين البلدين.

وأكد التقرير تفعيل التعاون بين مدينة العلوم بجامعة سري، ومدينة العلوم للبحوث الإلكترونية بمعهد بحوث الإلكترونيات، والذي ساهم في توقيع اتفاقية توأمة بين الجانبين، في إطار الزيارة التي قام بها وفد معهد بحوث الإلكترونيات المصري لمدينة العلوم بجامعة سري؛ بهدف التعرف على آليات التعاون بين مدينة العلوم بجامعة سري ومجلس المدينة.

وأضاف التقرير تنظيم المكتب بالتعاون مع مؤسسة بركات ندوة ومعرضا حول ابتكار صناعة الأثاث من جريد النخيل، وذلك في إطار مشاركته في أسبوع الحرف بلندن.

وفي إطار الأنشطة الثقافية، نظم المكتب محاضرة عن الدور الثقافي لمصر من وجهة نظر مكتبة الإسكندرية، وريادتها في مجال الثقافة، بمشاركة الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، بحضور عدد كبير من المصريين المقيمين في المملكة المتحدة وبعض الأجانب.

كما نظم المكتب ندوة عن أعمال المخرج الراحل محمد خان، بهدف إلقاء الضوء على ما تميزت به أعمال محمد خان والمدارس التي تأثر بها في أعماله.

وفى إطار نشر الثقافة المصرية أضاف التقرير تنظيم المكتب زيارة لـ30 من تلاميذ مدرسة ويست منيستر سيتي للبنين من المرحلة الابتدائية والإعدادية؛ لمشاهدة العرض البانورامي للحضارة المصرية، ومناقشة بعض الأحداث التاريخية المصرية التي يدرسونها ضمن مناهجهم الدراسية.