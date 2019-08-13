أقبل آلاف السائحين من مختلف جنسيات العالم على مشاهدة عروض الدولفن والألعاب المائية والرحلات البحرية بمدينة شرم الشيخ في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ما ساعد على انتعاش السياحة بالمدينة.

وقال بلال محمد عبدالمنعم صاحب مركز للألعاب المائية بخليج نعمة بشرم الشيخ، إن سياحة الغوص والأنشطة البحرية تعد أهم الأنشطة السياحية بجنوب سيناء، ويحرص الملايين من السياح لزيارة منتجعات خليج العقبة لممارسة سياحة الغوص ومشاهدة الشعاب المرجانية.

وأضاف أن محبي الغوص من مختلف جنسيات العالم يحرصون على زيارة جنوب سيناء للممارسة رياضة الغوص خاصة أن الغوص بخليج العقبة لا يمثل خطورة على الهواة والمبتدئين، وإقبال السائحين وخاصة الأجانب على الرحلات البحرية شديدًا، وذلك تزامنًا مع إجازة عيد الأضحى المبارك، نظرًا لتدفق أعداد كبيرة من السياحة المصرية والعربية، ما أدى إلى انتعاش حركة السياحة بشكل عام بمدينة شرم الشيخ.