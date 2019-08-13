اعتذر الفنان تامر حسني، عن السفر لحفلته الغنائية التي كان من المقرر أن تقام الخميس المقبل 15 أغسطس الجاري، في سلطنة عمان.

ونشر تامر حسني، بيانا، عن إلغاء السفر، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إلى كل الجماهير الغالية الحبيبة في سلطنة عُمان ومدينة صلالة، نعتذر عن عدم استطاعتنا التواجد معكم في الحفل المقام يوم 15 أغسطس الجاري، من ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي".

وأوضح: "ذلك لعدم تمكن إدارة المهرجان من إصدار كافة التأشيرات الخاصة بالفرقة الموسيقية للفنان تامر حسني".

وأكد أنه تم إرسال عده مراسلات لإدارة المهرجان لحل الموقف، وللأسف لم تتمكن إدارة المهرجان من إيجاد أي حلول، ولحرصنا التام على التواجد نتمنى من الإدارة سرعة التصرف وإيجاد توقيت آخر قريب للحفل".