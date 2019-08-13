فيديو.. "الجيش الليبي": قواتنا الآن في طريقها لتحرير مصراته وسرت

أكد صلاح الشكري، مستشار القوات المسلحة الليبية، إن الميليشيات المسلحة الإرهابية في العاصمة الليبية طرابلس لم تلتزم بالهدنة التي طلبتها الأمم المتحدة، والتي فرضها المبعوث الأممي غسان سلامة، بل حاولت الهجوم على قوات الجيش الوطني الليبي في العديد من المواقع.

وأوضح "الشكري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن القوات المسلحة الآن تتقدم على كافة المحاور وفي طريقها إلى تحرير مدينتي سرت، ومصراتة من العصابات الإرهابية وستكون معركة واحدة، مؤكدًا أن الإرهابيين استغلوا هذه الهدنة من أجل تعزيز مواقعهم، ونفذوا عدة هجمات ضد القوات المسلحة اللبيبة.

وأوضح مستشار القوات المسلحة الليبية، أن الجيش الليبي يقف للميليشيات الإرهابية بالمرصاد، ورد لهم الصاع صاعين وتقدم على أكثر من محور ضمن عملية تحرير طرابلس، موضحًا أن بعض أهالي مصراته الآن أسرى في أيدي الميليشيات الإرهابية.

وتابع: "قادة هذه المليشيات معروفون وجميعهم سيجري اجتثاثهم وقتلهم أو معاقبتهم وفقا للقانون الليبي".