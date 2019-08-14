سعر اليورو اليوم في مصر

تباين سعر اليورو أمام الجنيه المصري خلال أول تعاملات للبنوك عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستعرض "الوطن" لقرائها سعر بيع وشراء اليورو في البنوك على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.46 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك اتش اس بي سي

سجل سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي نحو 18.46 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بلوم مصر

سجل سعر اليورو في بنك بلوم مصر نحو 18.45 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك عودة

سجَّل سعر اليورو في بنك عودة نحو 18.47 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.