سعر الدولار اليوم في مصر

تباين سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال أول يوم لتعاملات للبنوك عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، وترصد "الوطن" لقرائها سعر صرف الدولار في البنوك المختلفة على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار في بنك مصر اليوم نحو 16.51 جنيه للشراء، 16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

بلغ سعر الدولار في بنك بلوم مصر نحو 16.50 جنيه للشراء 16.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

بلغ سعر الدولار في بنك عودة نحو 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.