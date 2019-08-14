أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن مواني الهيئة شهدت تداول 60 شاحنة بضائع و32 سيارة .

وقال المتحدث الإعلامي في بيان له، اليوم الأربعاء، إنه جري استئناف الحركة الملاحية بين مينائي سفاجا والغردقة وميناء ضبا السعودى حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 24 شاحنة و4 سيارات .

كما يشهد ميناء نويبع اليوم استقبال السفينة سينا وعلى متنها 12 شاحنة و12 سيارة فيما استقبل الميناء أمس السفينتين آيلة وسينا وعلى متنهما 24 شاحنة و6 سيارات وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 10 سيارات .