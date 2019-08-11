نشرت الصفحة الرسمية لدار الافتاء المصرية على فيس بوك، فيديو، لتكبيرات المصريين في العيد، والتي تتضمن "الصلاة على النبي محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته" تحت عنوان: "تكبيرات العيد.. تكبيرات المصريين".

وظهر في الفيديو صوت المصلين وهم يرددون تكبيرات العيد: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله، وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا".