قرر المسؤولين في مستشفى كفر الزيات العام، التابع لمديرية الصحة بالغربية، نقل مواطن مريض بالايدز، على حد قوله، إلى مستشفى حميات كفر الزيات العام، لإجراء التحاليل اللازمة له والتأكد من إصابته بالإيدز من عدمه.

وقال مسؤول بمديرية الصحة بالغربية، أن مستشفى كفر الزيات العام، استقبل صباح اليوم، مريض يدعى "ا. . أ. ط، 45 عاما"، بتذكرة دخول رقم 7974 طوارئ مستشفى كفر الزيات العام، مصاب بهبوط في الدورة الدموية، وبعد إجراء الفحوصات الطبية له وإجراء قياس الضغط والسكر تبين أنه طبيعي ومقاس السكر 102.

المريض خضع لفحوصات طبية بمستشفى كفر الزيات العام

وأضاف المسؤول في تصريحات له أن الأطباء قرروا إجراء تحليل المخدرات له وتبين أن النتيجة إيجابية وأنه يتعاطى مواد مخدرة، وفوجئ الأطباء بالمريض نفسه يخبرهم بأنه مصاب بالإيدز وصدقت على كلامه والدته، وطالبت بعلاج أبنها، وعلى الفور تواصل المسؤولين في المستشفى بمكتب وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور عبد القادر الكيلاني، وأمر بسرعة نقله إلى مستشفى حميات كفر الزيات وخضوعه إلى تحاليل بهدف التأكد من صحة كلامه وإصابته بمرض الإيدز من عدمه.

مبينا أثناء انهاء أوراق نقله إلى المستشفى رفض المريض قرار النقل ، وقام بإلقاء نفسه على الأرض في طرقات المستشفى رافضا الخروج مع المسعفين رغم توفير له سيارة إلى نقله إلى المستشفى بهدف استكمال إجراء الفحوصات، ما دفع العمال إلى حمله ونقله إلى السيارة، وهو حاليا يخضع إلى فحوصات في مستشفى حميات كفر الزيات العام.

مؤكدا أن المستشفى لم يطرد المريض ولم يرفض علاجه كما يتردد من قبل البعض على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وأن جميع مستشفيات المحافظة تعمل على توفير كافة الرعاية الطبية لجميع المرضي، وهناك تعليمات بمعاملة مرضي الإيدز مثل غيره من المرضى، ونقله إلى مستشفى حميات كفر الزيات كونه مستشفى متوفر فيه علاج الايدز في حالة إيجابية التحاليل.

كانت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت معلومات حول طرد مستشفى كفر الزيات العام لمريض بعد اكتشاف إصابته بمرض الإيدز.