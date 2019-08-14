ارتفاع حصيلة انفجار شاحنة صهريج في تنزانيا لـ82 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار شاحنة صهريج في تنزانيا إلى 82 قتيلا بعد وفاة 7 أشخاص متأثرين بجروحهم، كما أفاد مسؤول في المستشفى الوطني اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم المستشفى الوطني في دار السلام، إنّ 32 شخصا آخرين يخضعون للعلاج من بينهم 17 في وحدة العناية الفائقة، بعد أحد أكثر انفجارات الصهاريج دموية في أفريقيا في السنوات الأخيرة.

وأضاف المتحدث أمينيل إليغايشا للصحافيين اليوم الأربعاء "نواصل بذل أقصى جهودنا لإنقاذ أولئك الذين لا زالوا على قيد الحياة".

وكانت الحصيلة الأخيرة التي أعلنها رئيس الوزراء قاسم ماجاليوا الأحد 69 قتيلا و66 جريحا.

ووقع الانفجار صباح السبت في منطقة مسامفو، المجاورة لمدينة موروغور التي تبعد حوالي 200 كلم غرب العاصمة الاقتصادية دار السلام، على أحد أبرز تقاطعات الطرق في البلاد.

وبعد انقلاب الشاحنة على الرصيف، هرع سائقو الدراجات النارية التي تعمل بالأجرة إلى مكان الحادث لجمع الوقود المتسرب، على غرار عدد من سكان المدينة، ويبدو أن الوقود اشتعل نتيجة سيجارة ما تسببت في الانفجار، وأكد شهود عيان أن بعض الأشخاص الذين حضروا لجمع الوقود كانوا يدخنون السجائر.

ويعد هذا الحادث الدامي الأخير في سلسلة كوارث مماثلة في أفريقيا، ففي يوليو الماضي، لقى ما لا يقل عن 45 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 100 آخرين بجروح في وسط نيجيريا إثر انفجار شاحنة صهريج، بينما كان العديد من السكان يسرقون الوقود منها بعد تعرضها لحادث مرور، وفي مايو قتل نحو 80 شخصا في حادث مماثل.