شن حي الجمرك في محافظة الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، في رابع أيام عيد الأضحى، حملات متتابعة على مدار اليوم لفرض الانضباط والالتزام بالشوارع نطاق الحي.

وقامت إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع بالحي بالعمل على توسعة شوارع المنشية وطريق الكورنيش 26 يوليو وشارع السيد محمد كُريم، وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تتعدى على حرم الطريق العام.

ومن جانبها قالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي الجمرك، إنه تم التحفظ على المخالفات وإيداعها ديوان عام الحي، فضلًا عن مصادرة أسطوانات الغاز المخالفة للاشتراطات البيئية لما تُمثله من خطورة، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.