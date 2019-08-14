أعلن الفنان تامر حسني، عودته للغناء بمهرجان صلالة السياحي بسلطة عُمان.

وقال حسني، عبر بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إلى كل الجماهير الحبيبة في سلطنة عُمان ومدينة صلالة، تم تحديد موعد جديد لحفل الفنان تامر حسني في مهرجان صلالة السياحي يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس الجاري".

ووجه الشكر للمسؤولين العمانيين: "شكرا جزيلا لكل المسؤولين في سلطنة عُمان على التدخل السريع لإصدار التأشيرات الخاصة بالفرقة الموسيقية رغم الإجازات والأعياد الرسمية وتحديد موعد آخر للحفل".

ووجه الشكر للسفير المصري بالسلطنة: "شكرا جزيلا للسفير المصري بسلطنة عُمان السفير محمد غنيم، على تدخله الشخصي لإصدار التأشيرات الخاصة بالفرقة الموسيقية".

ويأتي ذلك بعد اعتذار حسني، أمس، عن عدم إقامة الحفل، الذي كان من المقرر إحياؤه، غدًا، لعدم حصول الفرقة على تأشيرات السفر.