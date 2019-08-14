قال طارق تهامي، سكرتير مساعد حزب الوفد، إن رئيس الحزب المستشار بهاء الدين أبو شقة كلف لجان الوفد في المحافظات بتلقي طلبات الترشح لانتخابات المحليات ومجلس الشيوخ المقبلة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف تهامي، لـ "الوطن"، إن الحزب جاهز لخوض أي انتخابات في أي وقت والوفد معروف عنه منذ تأسيسه أنه ماكينة جاهزة دائما لخوض أي انتخابات سواء محليات أو برلمان أو مجلس الشيوخ، ولديه الكوادر التي تؤهله للمنافسة بقوة في كل الدوائر الانتخابية.

وتابع أن الحزب وضع شروطا لمن يرغب في الترشح باسم الوفد وهي حسن السمعة ومدى قدرته على التواصل الجماهيري ومدى شعبيته في دائرته الانتخابية، وسيتم فرز كل قوائم الراغبين في الترشح، للتأكد من توافر هذه الشروط واختيار الأنسب منها.

وأشار تهامي إلى أن حزب الوفد يفضل أن تكون الانتخابات بنظام القوائم المغلقة حتى نستطيع معرفة كل مرشح وانتمائه، بالإضافة إلى ضمان تمثيل أوسع لكل القوى السياسية والشعبية في المجالس النيابية وضمان تحقيق النسب التي نص عليها الدستور لكل الفئات.