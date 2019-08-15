قالت مصادر لقناة "العربية" الإخبارية، فجر الخميس، إن الجيش الليبي استهدف مقر اللواء الرابع بمنطقة العزيزية جنوب طرابلس، وجاء الاستهداف لمجموعة من قوات الوفاق متجهة لجنوب طرابلس.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر ليبية، بأن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، رفض محاولات تمديد هدنة وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، لافتة إلى أن حفتر عقد اجتماعاً موسعاً بقادة قواته في مختلف محاور القتال مؤخراً، وذلك في إطار مراجعة ما تم تحقيقه ميدانياً منذ انطلاق العملية العسكرية لتحرير طرابلس في الرابع من أبريل الماضي، والاطمئنان على مدى استعداد قوات الجيش.

كانت حكومات فرنسا وإيطاليا والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة، قد دعت في بيان مشترك، الإثنين، جميع الأطراف في ليبيا لبدء العمل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، واستئناف الجهود الرامية إلى بلورة حل سياسي دائم.