آسر ياسين عن لقائه الأول بمدير منظمة الهجرة: "إديت له عنوان غلط"

قال الفنان آسر ياسين، ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الهجرة في مصر، إنه التقى لوران دى بوك مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة، منذ عام، موضحًا: "اديته عنوان غلط لمكتبي، بعتله عنوان الجيم في التجمع الخامس، وأنا مكتبي في وسط البلد"، وذلك خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم"، عبر شاشة "cbc".

وأضاف، أنه تحدث مع دي بوك في الكثير من الأمور، حيث كان متحمسًا للغاية، كما أنه كان مهتمًا بالبعد الإنساني أكثر من البعد الوظيفي، كونه موظفًا في الأمم المتحدة.

وعلق دي بوك، خلال استضافته بالبرنامج على الأمر، قائلًا: "أنا مهاجر، لا مشكلة لديّ".

واستضافت الإعلامية منى الشاذلي كل من الفنان آسر ياسين والفنانة نيلي كريم، بعد تعيينهما سفيري نوايا حسنة، من قبل منظمة الهجرة الدولية في مصر، للمساهمة في الدفاع عن حقوق المهاجرين، ورفع الوعي حول الأثر الإيجابي للهجرة المنظمة، ومخاطر الهجرة غير النظامية، وتشجيع الهجرة الآمنة والمنتظمة.