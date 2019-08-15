آسر ياسين عن دوره في تراب الماس: "جابلي اكتئاب 6 شهور"

قال الفنان آسر ياسين، إنه أُصيب بالاكتئاب بسبب دوره في فيلم "تراب الماس"، موضحًا أنه ابتعد عن الناس ولم يستطع التواصل معهم: "مكنتش عاوز أشوف حد، ومش قادر أخرج ومش قادر أسافر".

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم"، عبر شاشة "cbc"، أن شخصيتي "يحيى" في فيلم "رسائل البحر"، و"مو" في فيلم "زي النهاردة"، اللتين جسدهما، سببتا له متاعب نفسية كبيرة، أثناء وبعد تصويرهما.

وتابع، أنه احتاج 6 أشهر لكي يتعافى من الاكتئاب الذي أصابه، بعد انتهاء فيلم تراب الماس.

واستضافت الإعلامية منى الشاذلي كل من الفنان آسر ياسين والفنانة نيلي كريم، بعد تعيينهما سفيري نوايا حسنة، من قبل منظمة الهجرة الدولية في مصر، للمساهمة في الدفاع عن حقوق المهاجرين، ورفع الوعي حول الأثر الإيجابي للهجرة المنظمة، ومخاطر الهجرة غير النظامية، وتشجيع الهجرة الآمنة والمنتظمة.