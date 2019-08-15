يحدث اليوم.. بدء عودة أول أفواج الحج البري إلى القاهرة 

تستعرض "الوطن" فعاليات، اليوم الخميس 15 أغسطس، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

بدء عودة أول أفواج الحج البري إلى القاهرة

تبدأ أول أفواج الحج البري في العودة إلى القاهرة من مكة المكرمة بعد انتهاء مناسك الحج.

حجاج السياحة يتوجهون إلى المدينة المنورة بعد أداء مناسك الحج

يتوجه حجاج السياحة إلى المدينة المنورة بعد أداء مناسك الحج وإتمام أيام التشريق ورمي الجمرات لزيارة المسجد النبوي الشريف.

سفارة الهند بالقاهرة تحتفل بعيد الاستقلال الـ73

تحتفل سفارة الهند بالقاهرة بعيد الاستقلال الثالث والسبعين، ويتم تنظيم احتفالية لرفع العلم الهندي في الساعة الثامنة والنصف صباحا بمنزل السفير بالزمالك.

الرئيس الفرنسي يحتفل بذكرى إنزال منطقة "بروفانس" (فرنسا) لمحاربة القوات النازية

يحتفل الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" بالذكرى الـ 75 لإنزال منطقة "بروفانس" (فرنسا) لمحاربة القوات النازية، وذلك بحضور الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ورئيسي كوت ديفوار الحسن واتارا وغينيا ألفا كوندي.

حفل الفنان هاني شاكر ضمن فعاليات مهرجان سليانة الدولي في تونس

يحيي أمير الغناء العربي هاني شاكر حفلا غنائيا ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان سليانة الدولي في تونس التي وضعت تحت شعار (ذاكرة زاما).