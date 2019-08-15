من أجل 3100 جنيه.. عاطلان يقتلان سائق "توك توك" بالخانكة

تمكنت مديرية أمن القليوبية، من كشف غموض مقتل سائق توك توك وإلقاء جثته برشاح الخانكة، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل ونجل شقيقه لمرورهما بضائقة مالية.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، اخطارا بورود بلاغا من ن ص س 50 عاما ربة منزل بغياب نجلها المدعو السيد ا.م 16عاما طالب بالصف الثالث الإعدادي ،إذ خرج للعمل على مركبة توك توك خاصتها ولم يعد، جرى بعدها العثورعلى جثة طافية بمياه رشاح عزبة الرمل دائرة مركز الخانكة، تبين انطباق أوصاف الجثة بأوصاف المتغيب.

وجرى تشكيل فريق بحثي توصل لمرتكبي الحادث أحمد ع .م 31 عاما عاطل، نجل شقيقته محمد ع .ش 17عاما حاصل على دبلوم صنايع.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمان بمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وذلك لمرورهما بضائقة مالية إذ عقدا العزم وبيتا النية على التخلص من المجني عليه، وذلك باستدراجه بحجة توصيلهما وقتله والتخلص من جثته بمياه رشاح عزبة الرمل دائرة مركز الخانكة.

أشار المتهمان باعترافاتهما أن المتهم الاول قام باستدراج المجني عليه، واستقل المتهمان مركبة التوك توك قيادة المجني عليه وحال وصولهم لمكان التخلص من الجثة، أخبرا المجني عليه بسماع صوت غريب بجرف الرشاح وحال نزولهم لتفقد الأمر، دفع المتهم الأول المجني عليه عدة مرات داخل مياه الرشاح، حتى تأكدا من غرقه بالمياه، واستوليا على مركبة التوك توك والهاتف الخلوي الخاص بالمجني عليه وفرا هاربان، كما راشدا عن مبلغ مالي وقدره 3100 جنيه من متحصلات بيع مركبة التوك توك الخاصة بالمجني عليه.

وتحرر المحضر رقم 7036 لسنة 2019م إدارى مركز شرطة الخانكة وجاري العرض على النيابة.