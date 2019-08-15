أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني "أبريل - يونيو" لعام 2019، إذ بلغ معدل البطالة 7.5% من إجمالي قوة العمـل مقابل 8.1% في الربع الأول من عام 2019 بانخفاض قدره 0.6%، وبانخفاض قدره 2.4% عن الربع المماثل من العام السابق.

أولا: قوة العمل، وتشمل المشتغلون والمتعطلون:

28.069 مليون فرد حجم قوة العمل خلال الربع الثاني لعام 2019

سجل تقدير حجـم قـوة العمل 28.069 مليون فرد مقابل 27.968 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة مقدارها 0.4%، وبلغت قوة العمل في الحضر 12.026 مليون فرد بينما بلغت في الريف 16.043 مليون فرد.

ثانيا: المتعـطلون:

سجل عدد المتعطلين 2.094 مليون متعطل (962 ألف ذكور، 1.132 مليون إناث) بنسبة 7.5% من إجمالي قوة العمل بانخفاض قدره 173 ألف متعطل عن الربع الأول من عام 2019 بنسبة 7.6%، وبانخفاض قدره 781 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 27.2%.

المتعطلون طبقا للنوع

4.2% معـدل البطالة بين الذكور، 22.4% بين الإناث خلال الربع الثاني لعام 2019.

انخفض معدل البطالة بين الذكور ليصل إلى 4.2% من إجمالي الذكور في قوة العمل، بينما كان 5.7% في الربع الأول من عام 2019 مقابل 6.7% في الربع المماثل من العام السابق.

ارتفع معدل البطالة بين الإناث ليصل إلى 22.4% من إجمالي الإناث في قوة العمل، بينما كان 18.9% في الربع الأول من عام 2019 مقابل 21.2% في الربع المماثل من العام السابق.

84.6% من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية (15 – 29 سنة) خلال الربع الحالي مقابل 67.4% في الربع السابق.

بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 – 29 عاما) 84.6% من إجمالي المتعطلين، موزعة طبقا لفئات السن التفصيلية كالآتي:

7.3% لإجمالي الفئة العمرية (- 19 عاما) حيث بلغت (10.7% للذكور، 4.3 % للإناث)، مقابل 6.2% في الربع السابق (الذكور 9.6% والإناث 1.5%)، 40.4% لإجمالي الفئة العمـرية (20- 24 عاما) حيث بلغت (36.9 % للذكور، 43.4 % للإناث) مقابل 30.8% في الربع السابق (الذكور 32.1% والإناث 29.1%)، 36.9% لإجمالي الفئة العمـرية (25- 29 عاما)، حيث بلغت (31.6 للذكور، 41.5 % للإناث)، مقابل 30.4% في الربع السابق (الذكور 30.45 والإناث 30.3%)، 15.4% من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية (30 – 64 عاما) خلال الربع الحالي مقابل 32.6% خلال الربع السابق.

المتعطلون طبقا لمحل الإقامة (للحضر والريف)

9.3% معدل البطالة في الحـضر مقابل 6.1% في الريف خلال الربع الثاني لعام 2019

انخفض معدل البطالة في الحضر ليصل إلى 9.3% من إجمالي قوة العمل في الحضر، بينما كان 9.8% في الربع الأول من عام 2019 مقابل 11.9% في الربع المماثل من العام السابق.

انخفض معدل البطالة في الريف ليصل إلى 6.1% من إجمالي قوة العمل في الريف، بينما كان 6.9% في الربع الأول من عام 2019 مقابل 8.5% في الربع المماثل من العام السابق، 88.9% من إجمالي المتعطلين من حملة المؤهلات خلال الربع الثاني لعام 2019.

ارتفعت نسبة المتعطلين من حملة (الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) لتصل إلى 88.9% بينما كانت 77.9% في الربع السابق من إجمالي المتعطلين موزعة كالأتي:

42.0% بين الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 41.1% بالربع السابق، و39.1% في الربع المماثل من العام السابق.46.9% بين حمـلة المؤهـلات الجامعية وما فوقها مقابل 36.8% بالربع السابق و52.1% من الربع المماثل من العام السابق.

ثالثا: المشتغلون

25.975 مليون مشتغل خلال الربع الثاني لعام 2019

بلغ عـدد المشتغلين 25.975 مليون فرد، بينما كان 25.701 مليون فرد بنسبة زيادة 1.1%، وبلغ عدد المشتغلين في الحضر 10.904 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 15.071 مليون مشتغل.

72.0% نسـبة المشتغلين بأجر نقدي خلال الربع الثاني لعام 2019

المشتغلون طبقا للحالة العملية

بلغ عدد المشتغلين بأجر نقدي 18.705 مليون مشتغل (15.980 ذكور، 2.725 إناث) بنسبة 72.0% من إجمالي المشتغلين.

بلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال 2.311 مليون مشتغل (2.211 مليون مشتغل من الذكور، 100 ألف مشتغل من الإناث)، بنسبة 8.9% من إجمالي المشتغلين، وبلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 3.400 مليون مشتغل، (3.101 مليون مشتغل من الذكور، 299 ألف مشتغل من الإناث)، بنسبة 13.1% من إجمالي المشتغلين، وبلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات (داخل الأسرة) دون أجر 1.559 مليون مشتغل (748 ألف مشتغل من الذكور، 811 ألف مشتغل من الإناث) بنسبة 6.0% من إجمالي المشتغلين.

41.9% معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني لعام 2019

رابعا: المساهمة في النشاط الاقتصادي

بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي 41.9% من جملة السكان (15 عاما فأكثر) خلال الربع الحالي، بينما كان 41.6% خلال الربع الأول من عام 2019 مقابل 43.5% في الربع المماثل من العام السابق، وبلغ معدل المساهمة (الذكور 66.9%، الإناث 15.5%)، وبلغ معـدل المساهمة (في الحضر 41.0%، في الريف 42.5%)، وسجلت الفئة العمرية (40 - 49 عاما) أعلى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حيث بلغت 59.5%.

أهم الأنشطة الاقتصادية التي جذبت أكبر نسبة من الداخلين في سوق العمل أو المتحولين من أنشطة أخرى

نشاط الصناعات التحويلية جذب 130.5 ألف مشتغل زيادة عن الربع الأول من عام 2019، ونشاط التعليم جذب (67.8) ألف مشتغل زيادة عن الربع الأول من عام 2019، ونشاط الزراعة و صيد الأسماك جذب 43.2 ألف مشتغل زيادة عن الربع الأول من 2019.

التوزيع النسبي للمشتغلين طبقا لأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثاني لعام 2019

حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية، إذ بلغ عدد المشتغلين في هذا النشـاط 5.468 مليون مشتغل (4.619 مليون من الذكور، 849 ألف من الإناث) بنسبة 21.1% من إجمالي المشتغلين، محتلا المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

بلغ عدد المشتغلين في التشييد والبناء 3.595 مليون مشتغل (3.571 مليون من الذكور، 24 ألفا من الإناث) بنسبة 13.8% من إجمالي المشتغلين.

بلغ عدد المشتغلين في نشـاط تجارة الجملة والتجزئة 3.534 مليون مشتغل (3.073 مليون من الذكـور، 461 ألفا من الإناث) بنسبة 13.6% من إجمالي المشتغلين.

بلغ عدد المشتغلين في نشاط الصناعات التحويلية 3.312 مليون مشتغل (3.022 مليون من الذكور، 290 ألفا من الإناث)، بنسبة 12.8% من إجمالي المشتغلين.

بلغ عدد المشتغلين في نشاط النقل والتخزين 2.092 مليون مشتغل (2.069 مليون من الذكور، 23 ألفا من الإناث)، بنسبة 8.1% من إجمالي المشتغلين.