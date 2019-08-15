قطاع الفنون التشكيلية يعلن تفاصيل الدورة الـ30 لصالون الشباب

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، تفاصيل الدورة الـ30 من صالون الشباب، في كل المجالات من تصوير، نحت، رسم، وخزف وجرافيك، التجهيز في الفراغ، الفنون الرقمية، والميديا، ويفتتح الصالون بقصر الفنون يوم 30 نوفمبر المقبل.

كما طرح القطاع استمارة المشاركة في الصالون، ومن المقرر ظهور نتيجة الفرز الأول يوم 3 نوفمبر، ويبدأ تسليم الأعمال الفنية بدءًا من إعلان نتيجة الفرز الأول حتى يوم 14 نوفمبر المقبل.

وتعلن نتيجة الفرز الثاني يوم 19 نوفمبر، وبداية أعمال التجهيز في الفراغ بقصر الفنون بداية من 4 نوفمبر لمدة 15 يوما.

وتبلغ إجمالي قيمة جوائز الدورة 160 ألف جنيه، وتتلخص على النحو التالي: الجائزة الكبرى قيمتها 250 ألف جنيه، بالإضافة إلى "أوسكار صالون الشباب"، وشهادة تقدير، و8 جوائز صالون، قيمة كل جائزة 15 ألف وشهادة تقدير.

والجوائز الـ8 هي:

جائزة الصالون في مجال التصوير.

جائزة الصالون في مجال النحت.

جائزة الصالون في مجال الرسم.

جائزة الصون في مجال الجرافيك.

جائزة الصالون في مجال التجهيز في الفراغ.

جائزة الصالون في مجال الفنون الرقمية "تصوير ضوئي وكمبيوتر وجرافيك".

جائزة الصالون في مجال الميديا.

أما عدد الجوائز التشجيعية 3، قيمة كل منها 5 آلاف جنيه بالإضافة إلى شهادة تقدير.

وأكد القطاع، فى بيانه أنه على جميع المشاركين سحب أعمالهم فور انتهاء الصالون وفي مدة لا تتجأوز 15 يوما بعد العرض، وتنقل الأعمال بعد هذه الفترة للتخزين في المخازن الرئيسية للقطاع ولمدة 15 يوما أخرى فقط، بعدها يسقط أي حق للفنان في المطالبة بالأعمال، حيث تؤؤل ملكيتها للقطاع ويحق له التصرف فيها.

وتنص الدورة الثلاثون للصالون، على أن قرارات لجنة الفرز والتحكيم نهائية وغير قابلة للمراجعة، كما يحق للجنة الفرز والاختيار استدعاء بعض الفنانين لمناقشتهم حول فلسفتهم أو لتوضيح بعض التفاصيل في العمل، تكون الجوانب التنظيمية والتنسيق العام للعروض مسؤولية اللجنة المنظمة للصالون مع الالتزام باللوائح والشروط المنظمة المسابقة، والتي تم إعلانها للمشاركين.