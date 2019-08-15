حبس عاطل قتل شخصين بالرصاص خلال تدخله لفض مشاجرة

أمرت نيابة الخانكة، اليوم، تحت إشراف المحامي العام لنيابات شمال بنها بحبس عاطل على ذمة التحقيق لاتهامه بإطلاق النار على شخصين وقتلهما، خلال تدخله لفض مشاجرة بينهما وآخر.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قد نجحت في كشف ملابسات العثور علي جثتين لشخصين داخل مركبة توك توك، حيث تبين أن وراء الواقعة عاطل تدخل لفض مشاجرة بينهما وبين أخر، فحاولا إصابته بـ "كتر" فأطلق عليهما الرصاص.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز الخانكة، بالعثور على مركبة "توك توك" وبداخلها جثتين لطالب قتل بعيار ناري في الصدر، و سائق "توك توك" قتل إثر جرح غائر بالرقبة، وهما مُقيمان بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، كما عثر بداخل المركبة على آثار دماء ونصل معدني "كتر".

جرى تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، قاده اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، وشارك فيه العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، وكشفت جهود الفريق أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل) مقيم بعزبة أبوعليان بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه حال تواجده بمسكنه سمع صوت مشاجرة حادة بين المجني عليهما وأحد الأشخاص، وحال قيامه بمحاولة الفصل بينهم تعدى المجني عليهما عليه بالضرب وحاولا إصابته بالكتر "المعثور عليه" مما أثار حفيظته، فقام بإحضار سلاح ناري "بندقية آلية" من مسكنه، وأطلق النار تجاههم فأحدث إصابتهما التى أودت بحياتهما وفر الشخص الذى كان يتشاجر معهما هارباً، وأرشد عن السلاح المستخدم (بندقية آلية وبخزينتها 8 طلقات).وتم ضبط الهارب، وبمواجهته أيد ماجاء بأقوال المتهم وعلل سبب التشاجر بينه والمجنى عليهما لخلاف مالي بينهم.