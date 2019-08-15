أصيب عامل وطفلة، في مشاجرة بالطوب والحجارة، مساء الأربعاء، وضبطت قوات الشرطة أطراف المشاجرة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ناصر يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين، والذي وجه بسرعة ضبط أطرافها واتخاذ الاجراءات القانونية.

وتبين من الإنتقال والفحص حدوث مشاجرة بين طرف أول : "عبد الرحمن . ع .م" 28 عام، عاملن مصاب بخدوش بالفخذ الايمن والايسر والرأس، و تم نقله لمستشفي ناصر المركزي، و" حسن . ع . إ" 49عام، عامل، ونجله " أحمد" 27 عام، عامل، وبين طرف ثاني : "سيد . م . م" 68 عام، جزار، جميعهم مقيمين بندر ناصر.

كما تبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، بسبب خلافات الجيرة، تطورت لمشاجرة، تراشق خلالها الطرفان بالطوب والحجارة، مما أدي إلى إصابة أحد أطراف المشاجرة، بالإضافة إلى طفلة تصادف وجودها مكان المشاجرة وتدعى " مريم . س . ص" 7 اعوام، مقيمة بذات العنوان، وأصيبت بجرح بالرأس واشتباه كسر بالجمجمة، وتم نقلها لمستشفي بني سويف الجامعي.

وبسؤال والد المصابة، 52عام، موظف بالضرائب العقارية، مقيم بذات العنوان اتهم الأول من الطرف الأول بإحداث إصابة نجلته، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وتبادلا الاتهامات امام رجال المباحث وتحرر المحضر رقم 12860جنح مركز شرطة ناصر.