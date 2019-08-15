شهد سعر الذهب، خلال الأيام الماضية، تذبذبا ملحوظا، حيث سجل انخفاضا طفيفا، اليوم، مقارنة بالأمس، وسجَّل سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال، اليوم، 808 جنيهات مقارنة بـ809 جنيهات، أمس.

كما سجل سعر الذهب عيار 21، اليوم، نحو 707.8 جنيه، مقارنة بـ708 جنيهات، أمس، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، ما قيمته 606.70 جنيه مقارنة بـ606.94 جنيه، أمس.

ويأتي هذا الانخفاض البسيط في أسعار الذهب، بعد تذبذب ملحوظ خلال الأيام الماضية، والذي شهد ذروته ارتفاع ملحوظ يوم 14 أغسطس مقارنة بأمس الأول 13 أغسطس، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 يوم 14 أغسطس 809.24 جنيه، مقارنة بـ800.82 جنيه، 13 أغسطس الماضي.

وأرجح محللون اقتصاديون هذا التذبذب، لكون الرئيس الأمريكي قد تعهد في وقت سابق بفرض رسوم جمركية على بضائع صينية إضافية بقيمة 300 مليار دولار بدءا من أول سبتمبر، وصعدت أسعار الذهب 4% الأسبوع الماضي، موسعة مكاسبها منذ بداية العام إلى نحو 17%.

وقال محللون إن عوائد سلبية للسندات حول العالم تعطي مزيدا من الدعم للمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا لكنه يميل للاستفادة عندما تكون العوائد على الأصول الأخرى منخفضة.