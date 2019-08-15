أعلن الجيش الوطني الليبي استهداف موقعين لانطلاق الطائرات المسيرة التركية داخل مطار زوارة وتسويتهم بالأرض، بحسب غرفة عمليات الجو بالجيش الليبي.

وجاء في بيان الجيش الليبي: "بعد جمع المعلومات عن حركة الطائرات التركية المسيرة تأكدنا انها تستعمل هنجرين داخل مطار زوارة فقامت طائرات سلاح الجو العربي الليبي صباح اليوم الخميس الخامس عشر من أغسطس بضرب الهنقرين وتسويتهم بالأرض".

وأضاف البيان: "وتم تفادي ضرب مهبط وصالة الركاب في المطار".

وبحسب البيان فإن استهداف الهنقرين "رسالة إنذار لأي مكان يتواجد به اي تهديد لمقدرات شعبنا أو لوحدات قواتنا المسلحة العربية الليبية قواتنا الجوية الذراع الطولى لجيشتا الباسل".

ويقود الجيش الوطني الليبي عملية تحرير "طرابلس" من قبضة الميليشيات منذ الرابع من أبريل الماضي، وسط دعم تركي قطري للمسلحين.