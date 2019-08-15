قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواءأحمد المسماري، إن "القوات المسلحة خاضت مواجهات ضد المرتزقة وتنظيم (داعش) الإرهابي في مدينة (مرزق) جنوبي البلاد وتم السيطرة عليها بالكامل"، مشيرا إلى أن القوات تسير دوريات من عدة مناطق عسكرية لتأمين مناطق الجنوب.

وأوضح المسماري، في مؤتمر صحفي أوردته قناة "سكاي نيوز"، اليوم الخميس، أن: "القوات تحاصر بقايا من فلول المرتزقة في مرزق ومقاتلات سلاح الجو دمرت رتلا للمعارضة التشادية جنوب المدينة"، مؤكدا أن ما يحدث في مدينة مرزق تطهير عرقي لمكون التبو هناك، لافتا إلى أن المعركة تسير بمساندة أهالي وشباب المدينة.

وبخصوص معارك طرابلس، أشار المسماري، إلى أن القوات تصدت لهجوم لمجموعات إرهابية حاولت استهداف مطار طرابلس بعد الهدنة، موضحا أن مليشيات طرابلس تترنح أمام ضربات القوات المسلحة، خاصة بعد تدمير منظومة الدفاع الجوي التركية في مصراتة" ، وتابع المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي قائلا: إن منطقة الكفرة العسكرية احتجزت خلال الـ48 ساعة الماضية 8 سيارات تقوم بالتهريب في المنطقة".