أعلن المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، إدراج عدد من مشروعات الصرف الصحي ضمن خطة الإحلال والتجديد للعام المالي 2019/2020 باعتماد مالي 151 مليون جنيه، والتي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، وذلك وفقا لما جاء في خطاب الشركة القابضة.

وأضاف محافظ بني سويف خلال تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن المشروعات التي تتضمنها الخطة هي: محطة معالجة الفشن بتكلفة 20 مليون جنيه، ومحطة معالجة تزمنت بتكلفة 30 مليون جنيه، والصرف الصحي للمنطقة الصناعية بياض العرب 94.558 مليون جنيه، وصرف صحي قرية أقفهص بمركز الفشن بـ 3.5 مليون جنيه، وصرف صحي قرية دنديل بمركز ناصر 3 ملايين جنيه.

وأكد المحافظ على أن ملف مياه الشرب والصرف الصحي يأتي في مقدمة أجندة عمل المحافظة في الفترة الحالية، نظرا لتشابك وتأثير هذا الملف علي قطاعات أخرى حيوية، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل في هذا القطاع من خلال عدد من البدائل والأساليب لتوصيل الخدمة للقرى غير المخدومة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.

كما أنتهت المحافظة من 12مشروعا ونفذت التوصيلات المنزلية تمهيدا لدخولها الخدمة، وقاربت 4 مشروعات أخرى على الانتهاء، بجانب الدفع بـ13 مشروعا مدرجا في خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي يتم العمل فيها حسب الاعتمادات التي يتم إتاحتها.

وأشار "عبد الجابر" إلى ما أنجزته المحافظة ضمن مشروع القومي للمشاركة الاجتماعية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشرف على تنفيذه مجلس الوزراء، ويتم تنفيذه عن طريق التعاون بين وزارة التنمية المحلية وبني سويف كأولى المحافظات التي ينطلق منها المشروع تمهيدا لتعميمه.

حيث جرى بالفعل اختيار 13 قرية بالتواصل مع كلا من الهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك للتأكد من مطابقتها مع المخطط العام للصرف الصحي، وجاري التنفيذ في 3 قرى منها.

كما أشار محافظ بني سويف إلى أن ملف الصرف الصحي من الملفات ذات الأولوية ضمن خطة الدولة التي تستهدف القضاء على المشكلة نهائيا في القرى والمناطق غير المخدومة على مراحل وبحسب الأولوية الملحة نظرا للتكلفة الكبيرة للمشروعات في هذا القطاع الهام.

وأوضح عبدالجابر أن المحافظة تعتمد أيضا على تنفيذ حلول فنية غير تقليدية في بعض الحالات، التي تتطلب التدخل السريع من خلال تنفيذ بيارات لخفض منسوب المياه الجوفية والصرف الصحي عن طريق المساهمة المجتمعية.